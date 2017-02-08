В Турции снова кадровые чистки: уволены почти 4,5 тыс. госслужащих
- Азия и мир, общество
- 9:30, 08 февраля 2017
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- Обновлено: 9:43, 08 февраля 2017
CA-NEWS (CA) - Турецкие власти уволили почти 4,5 тыс. госслужащих в рамках еще одной кадровой чистки после провалившейся попытки путча в июле, сообщает AFP. Среди лишившихся работы — 2585 сотрудников министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT. Также были уволены 330 ученых.
Напомним, власти продолжают аресты военнослужащих по обвинению в попытке государственного переворота. В январе стало известно о том, что были выданы ордера на аресты еще 243 человек.
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