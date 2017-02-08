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  8 февраля 2017
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Путин одобрил соглашение по «Турецкому потоку»
CA-NEWS (CA) - Турецкий поток газПрезидент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой республики по проекту газопровода «Турецкий поток», подписанный в Стамбуле 10 октября 2016 года»,- говорится в документе.

Первого февраля Совет Федерации России ратифицировал соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток». 20 января 2017 года документ был одобрен депутатами нижней палаты парламента - Госдумы.

Парламент Турции ратифицировал соглашение второго декабря 2016 года.

Турецко-российское межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток» было подписано в Стамбуле 10 октября. Срок действия соглашения – 30 лет (с перспективой продления на пятилетние периоды).

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух веток мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа. Одна ветка будет построена до Турции, а другая предназначена для удовлетворения потребностей Европы.

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