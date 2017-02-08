РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Парень из Костаная записал эмоциональный стих, призывая отказаться от смертельных игр

CA-NEWS (KZ) - Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов опубликовал в соцсети Instagram пронзительное стихотворение, в котором призвал молодежь не поддаваться провокаторам в соцсетях, заманивающим в группы смерти "Синий кит", "Тихий дом".

"Товарищи, я не хотел сюда влезать. Но мысли переполнили меня. Просто хочу сказать что это полная чепуха. Все в мыслях. Главное освободить себя от них. Стоит лишь поглядеть на мир. Посмотрите на небо. Какое оно прекрасное. Займите себя спортом/творчеством/учебой. Научитесь жить. я порой тоже выдыхаюсь. Но гордо встаю, и улыбаюсь этому миру. Искренне! Давайте лучше улыбаться и ставить #моредельфинов, давайте скажем нет провокаторам и этим #морекитов #синийкит #f57 и тд, и скажем жизни да. Я больше боюсь за то, что у людей есть мысли об этом. Лучше обожайте дельфинов! Ах, они прекрасны!" - написал он на своей странице в Instagram .

A video posted by SamuRay (@samrat_ir) onFeb 6, 2017 at 11:53am PST

Напомним, недавно в социальных сетях распространилась смертельная игра "Синий кит" ("Тихий дом"), в которую злоумышленники призывают вступать детей и подростков. Суть игры заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий под руководством "наставника". Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными участника.

Опасную забаву подхватили школьники в России, Кыргызстане, Казахстане. В смертельную игру были вовлечены две девочки из Восточно-Казахстанской области. Участников "Синего кита" нашли в школе Тараза и в Шахтинске. А в Караганде покончила с собой 19-летняя девушка, родные которой связывают ее смерть с игрой "Синий кит".

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Нусувалиев Орозбек Токталиевич
экс-генеральный директор ОАО «Учкун»
Малышева Татьяна Петровна
заместитель директора по организационно-воспитательной работе колледжа КРСУ
Коновалова Инна Алексеевна
директор колледжа КРСУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×