Парень из Костаная записал эмоциональный стих, призывая отказаться от смертельных игр

CA-NEWS (KZ) - Молодой поэт из Костаная Самрат Иржасов опубликовал в соцсети Instagram пронзительное стихотворение, в котором призвал молодежь не поддаваться провокаторам в соцсетях, заманивающим в группы смерти "Синий кит", "Тихий дом".

"Товарищи, я не хотел сюда влезать. Но мысли переполнили меня. Просто хочу сказать что это полная чепуха. Все в мыслях. Главное освободить себя от них. Стоит лишь поглядеть на мир. Посмотрите на небо. Какое оно прекрасное. Займите себя спортом/творчеством/учебой. Научитесь жить. я порой тоже выдыхаюсь. Но гордо встаю, и улыбаюсь этому миру. Искренне! Давайте лучше улыбаться и ставить #моредельфинов, давайте скажем нет провокаторам и этим #морекитов #синийкит #f57 и тд, и скажем жизни да. Я больше боюсь за то, что у людей есть мысли об этом. Лучше обожайте дельфинов! Ах, они прекрасны!" - написал он на своей странице в Instagram .

A video posted by SamuRay (@samrat_ir) onFeb 6, 2017 at 11:53am PST

Напомним, недавно в социальных сетях распространилась смертельная игра "Синий кит" ("Тихий дом"), в которую злоумышленники призывают вступать детей и подростков. Суть игры заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий под руководством "наставника". Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными участника.

Опасную забаву подхватили школьники в России, Кыргызстане, Казахстане. В смертельную игру были вовлечены две девочки из Восточно-Казахстанской области. Участников "Синего кита" нашли в школе Тараза и в Шахтинске. А в Караганде покончила с собой 19-летняя девушка, родные которой связывают ее смерть с игрой "Синий кит".