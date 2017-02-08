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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент США обвинил американскую прессу в замалчивании атак исламистов

CA-NEWS (CA) - трамп Президент США Дональд Трамп обвинил американских журналистов в замалчивании атак исламистов, сообщает Reuters.

«Во всей Европе это происходит. Дошло до того, когда об этом даже не сообщают», - сказал президент группе из 300 американских военных на авиабазе Макдилл во Флориде в понедельник.

«И во многих случаях очень, очень недобросовестная пресса не желает сообщать об этом. У них есть свои причины - вы понимаете», - добавил он, не пояснив, какие причины.

Как сообщает телеканал CBS, Белый дом распространил через прессу список из 78 терактов, которые, по мнению вашингтонской администрации, практически не освещались в американской прессе.

В числе замалчиваемых событий наряду с нападениями на полицейских в различных странах мира оказались в том числе нападение на Музей Бардо в Тунисе в марте 2015 года, расстрел туристов на пляже в тунисском городе Сус в июне 2015 года, а также масштабный теракт в Париже в ноябре 2015 года, когда боевики, связанные с «Исламским государством», убили 129 человек возле стадиона «Стад де Франс», около театра «Батаклан» и в нескольких других местах. В список также попали катастрофа российского лайнера на Синайском полуострове, в результате которой погибли 224 человека, а также нападение боевиков в Дербенте в декабре 2015 года, по итогам которого один человек погиб, 11 пострадали.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер уточнил, что не все приведенные в списке теракты не упоминались в прессе, однако их освещение в Белом доме считают недостаточным.

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