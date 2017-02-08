Назарбаев расширил границы Астаны на 8,7 тыс.гектаров

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил изменить границы Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:

1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования".

ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 418

Экспликация

части земель Акмолинской области, включаемыхв черту города Астан (га)

№ п/п Наименование района Всего земель в том числе: сельскохозяйственных угодий прочие земли пашни залежи сенокосы пастбища 1. Целиноградский: 1.1 Юго-восточная граница города Астаны, прилегающая к участку Международного аэропорта Астаны: часть земель сельских округов Талапкер и Қабанбай батыра 7 300,0 1 470,9 305,0 4,9 2 512,2 3 007,0 1.2 В 13,2 км юго-западнее границы города Астаны через полосный участок: часть земель сельского округа Қабанбай батыра 959,0 26,5 - 41,0 859,5 32,0 1.3 Северо-западная граница города Астаны через полосный участок, в 2 км левее от трассы Астана-Кокшетау: часть земель сельского округа Талапкер 460,0 - 403,7 0,4 45,2 10,7 Всего: 8 719, 0 1 497,4 708,7 46,3 3 416,9 3 049,7





