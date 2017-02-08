Назарбаев расширил границы Астаны на 8,7 тыс.гектаров

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:
1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования".
ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 418
Экспликация
части земель Акмолинской области, включаемыхв черту города Астан (га)
|
№
п/п
|
Наименование района
|
Всего земель
|
в том числе:
|
сельскохозяйственных угодий
|
прочие земли
|
пашни
|
залежи
|
сенокосы
|
пастбища
|
1.
|
Целиноградский:
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Юго-восточная граница города Астаны, прилегающая к участку Международного аэропорта Астаны: часть земель сельских округов Талапкер и Қабанбай батыра
|
7 300,0
|
1 470,9
|
305,0
|
4,9
|
2 512,2
|
3 007,0
|
1.2
|
В 13,2 км юго-западнее границы города Астаны через полосный участок: часть земель сельского округа Қабанбай батыра
|
959,0
|
26,5
|
-
|
41,0
|
859,5
|
32,0
|
1.3
|
Северо-западная граница города Астаны через полосный участок, в 2 км левее от трассы Астана-Кокшетау: часть земель сельского округа Талапкер
|
460,0
|
-
|
403,7
|
0,4
|
45,2
|
10,7
|
|
Всего:
|
8 719, 0
|
1 497,4
|
708,7
|
46,3
|
3 416,9
|
3 049,7
|кто есть кто
|Нусувалиев Орозбек Токталиевич
экс-генеральный директор ОАО «Учкун»
|Малышева Татьяна Петровна
заместитель директора по организационно-воспитательной работе колледжа КРСУ
|Коновалова Инна Алексеевна
директор колледжа КРСУ