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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев расширил границы Астаны на 8,7 тыс.гектаров
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил изменить границы Астаны, сообщает пресс-служба Акорды.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю:

1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования".

ПРИЛОЖЕНИЕ к Указу Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года 418

Экспликация

части земель Акмолинской области, включаемыхв черту города Астан (га)

п/п

Наименование района

 

Всего земель

 

в том числе:

сельскохозяйственных угодий

прочие земли

пашни

залежи

сенокосы

пастбища

1.

Целиноградский:

 

 

 

 

 

 

1.1

Юго-восточная граница города Астаны, прилегающая к участку Международного аэропорта Астаны: часть земель сельских округов Талапкер и Қабанбай батыра

7 300,0

1 470,9

305,0

4,9

2 512,2

3 007,0

1.2

В 13,2 км юго-западнее границы города Астаны через полосный участок: часть земель сельского округа Қабанбай батыра

959,0

26,5

-

41,0

859,5

32,0

1.3

Северо-западная граница города Астаны через полосный участок, в 2 км левее от трассы Астана-Кокшетау: часть земель сельского округа Талапкер

460,0

-

403,7

0,4

45,2

10,7

 

Всего:

8 719, 0

1 497,4

708,7

46,3

3 416,9

3 049,7



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