Волонтёры из Алматы самостоятельно закрыли более 130 групп «Синего кита»

CA-NEWS (KZ) - Волонтерами из Алматы за две недели закрыто более 130 так называемых групп смерти, сообщает Informburo.kz.

Как сообщил руководитель волонтерского движения "Совет общественной безопасности" Ислам Угушев за две недели были закрыты 136 так называемых групп смерти.

"Мы уже две недели занимаемся этими группами по своей инициативе, и ничего сложного в действиях нет. Находим эти группы в соцсетях, не важно, каких, допустим, "ВКонтакте". Копируем ссылку на группу, связываемся с администрацией, пишем им, что обнаружены вредоносные группы, которые распространяют очень опасные игры для детей, скидываем ссылки. Администрации сетей реагируют, закрывают эти группы. И вам я советую делать то же самое. Не нужно паниковать, не нужно каждый раз постить и говорить о том, как это ужасно. Да, это ужасно, это опасно, но не нужно сеять панику", – обращается к казахстанцам Ислам Угушев.

Руководитель Совета общественной безопасности сообщил, что только за две недели им удалось таким образом закрыть 136 групп, которые действовали в соцсети "ВКонтакте". Ислам Угушев призывает казахстанцев не взывать к правоохранительным органам, а самим подключиться к борьбе.

"Люди! Помогите! Займитесь правильным делом. Если вы все объединитесь, получится быстрее и качественнее. Этим могут заниматься и диванные эксперты, которые поднимают из всего этого шумиху", – говорит общественник.

Волонтёр обращает внимание на главное, что по его мнению, толкает детей вступать в опасные группы.

"Нам на днях один ребёнок, который был замечен в этой игре, сказал: "Я играю с китами, потому что родители не играют с нами". Подумайте над этим!" – заключил Ислам Угушев.

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали распространяющиеся в социальных сетях группы "Синий кит", "Тихий дом" и другие, которые пропагандируют идеи суицида. Организаторам так называемых групп смерти грозит уголовная ответственность за доведение до самоубийства.