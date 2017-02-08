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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана наградил первого вице-премьера Казахстана орденом Дружбы
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 7 февраля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина орденом «Дустлик».

А.Мамин награжден «за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между нашими странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального значения и создании международных транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе», отмечается в сообщении МИД РУз.

Напомним, что Аскар Мамин был назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана в сентябре 2016 года.

 

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