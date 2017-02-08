Житель Шымкента намеренно заразил ВИЧ жену с грудным ребенком и сбежал

- Казахстан, происшествия
- 10:22, 08 февраля 2017
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В прошлом году мужчина, обещая жениться, сошелся с женщиной, имевшей на тот момент грудного ребенка. О своей болезни он умолчал. В результате ничего не подозревавшая женщина оказалась также зараженной ВИЧ-инфекцией. Через грудное молоко инфицированным стал и ребенок.
Узнав, кто стал причиной болезни, женщина подала на мужчину заявление. В процессе следствия и судебного разбирательства к подсудимому были приняты меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
В минувшую пятницу злоумышленник был заочно осужден на четыре года лишения свободы по статье "Преднамеренное заражение вирусом иммунодефицита, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Ранее в ходе судебного процесса подсудимый признал свою вину. Однако на оглашение приговора, после которого его должны были взять под стражу, не явился. В настоящее время полиция предпринимает меры к его задержанию, сообщает портал.
|кто есть кто
|Нусувалиев Орозбек Токталиевич
экс-генеральный директор ОАО «Учкун»
|Малышева Татьяна Петровна
заместитель директора по организационно-воспитательной работе колледжа КРСУ
|Коновалова Инна Алексеевна
директор колледжа КРСУ