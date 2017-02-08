В Ашхабаде продолжается демонтаж кондиционеров

- Туркменистан, общество
- 10:25, 08 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в районе МИР 3 начался демонтаж кондиционеров, сообщает «Хроника Туркменистана».
Представители местных властей за несколько дней до этого ходили по квартирам и предупреждали, что кондиционеры, установленные с внешней стороны дома необходимо убрать.
На возмущения и просьбы жильцов показать приказ, работники домуправа только отвечали, что это приказ из хякмилика.
Как нам сообщают, эти же работники предупреждая о необходимости демонтажа кондиционеров, за дополнительную плату в 50 манат предлагали снять кондиционер, но при этом сохранить фреон (жидкость, используемая в холодильных установках), а иначе фреон перед демонтажом просто сливается. В дальнейшем, чтобы установить кондиционер на новое место, придется заправить его фреоном, а это обойдется в 250-300 манат.
Некоторые жители, расположение квартир которых это позволяет, перенесли кондиционеры на другую стену, чтобы их не было видно с внешней стороны. Кто-то установил кондиционер на лестничной площадке.
|кто есть кто
|Нусувалиев Орозбек Токталиевич
экс-генеральный директор ОАО «Учкун»
|Малышева Татьяна Петровна
заместитель директора по организационно-воспитательной работе колледжа КРСУ
|Коновалова Инна Алексеевна
директор колледжа КРСУ