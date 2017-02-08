В Ашхабаде продолжается демонтаж кондиционеров

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в районе МИР 3 начался демонтаж кондиционеров, сообщает «Хроника Туркменистана».

Представители местных властей за несколько дней до этого ходили по квартирам и предупреждали, что кондиционеры, установленные с внешней стороны дома необходимо убрать.

На возмущения и просьбы жильцов показать приказ, работники домуправа только отвечали, что это приказ из хякмилика.

Как нам сообщают, эти же работники предупреждая о необходимости демонтажа кондиционеров, за дополнительную плату в 50 манат предлагали снять кондиционер, но при этом сохранить фреон (жидкость, используемая в холодильных установках), а иначе фреон перед демонтажом просто сливается. В дальнейшем, чтобы установить кондиционер на новое место, придется заправить его фреоном, а это обойдется в 250-300 манат.

Некоторые жители, расположение квартир которых это позволяет, перенесли кондиционеры на другую стену, чтобы их не было видно с внешней стороны. Кто-то установил кондиционер на лестничной площадке.