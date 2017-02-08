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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Красный Крест поможет обучить военнослужащих Минобороны Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Министерство обороны Узбекистан и Региональное представительство Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщило Национальное информагентство УзА.

Меморандум предусматривает проведение конференций, круглых столов, учебных курсов, семинаров и тренингов. Кроме того, региональным представительством МККК в Центральной Азии будут предоставляться учебные материалы, документы и литература.

На церемонии подписания документа замминистра обороны Узбекистана Музаффар Салиев и глава регионального представительства МККК в Центральной Азии Жан-Жером Касабьянка высоко оценили достигнутый уровень двустороннего сотрудничества в таких сферах, как подготовка военно-медицинских специалистов и повышение квалификации военнослужащих в области международного военного и гуманитарного права.

В рамках церемонии подписания, представители Минобороны и МККК обсудили пути дальнейшего углубления сотрудничества в сфере подготовки военных врачей.

Начиная с 2007 года на регулярной основе в рамках ежегодных планов Министерством обороны РУз совместно с Региональным представительством Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии реализовано более 40 совместных проектов. В частности, были разработаны специальные обучающие программы для военных врачей и курсантов военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии.

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