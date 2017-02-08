Президент Туркменистана выступил с обращением к народу в связи с принятием ООН Международного дня нейтралитета

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с обращением к народу страны в связи с историческим событием – принятием Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета, сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов особо отметил, что факт принятия вышеназванной Резолюции 2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генассамблеи ООН вновь подчеркнул общечеловеческое значение постоянного нейтралитета Отчизны. В данном документе отражена судьбоносная суть опыта, накопленного нашей страной в этом направлении за два с лишним десятилетия.

Это событие, продолжил глава государства, свидетельствует о том, что проводимая независимым Туркменистаном политика удостоена высокой оценки мирового сообщества, поскольку она опирается на исконно миролюбивые и гуманные принципы туркменского народа, а также на его многовековой исторический опыт и традиции. Эти принципы и традиции нацелены на обеспечение глобального мира и прогресса.

Бердымухамедов выразил признательность странам, поддержавшим Резолюцию и выступившим её коспонсорами, а также государствам-членам ООН.

«Наши инициативы и предложения по развитию международных торгово-экономических отношений, обеспечению экологической безопасности в связи с изменением климата, охране окружающей среды и созданию транснациональных транспортных коридоров получили поддержку мирового сообщества», - отметил Гурбангулы Бердымухамедов.