Узбекский ученый вырастил в теплице трехкилограммовый лимон

CA-NEWS (UZ) - Сын узбекского ученого Зайниддина Фахриддинова, участвовавшего в научном эксперименте по выращиванию лимона в условиях космоса, основоположника выращивания в стране цитрусовых, Мухаммадазиз Фахриддинов вырастил скороспелый лимон. Вес одного плода составляет примерно 3 килограмма, сообщает УзА.

"В этом нам помог препарат "Узхитан", созданный научным коллективом нашего центра, - говорит М.Фахриддинов. - При получении саженцев из черенков мы обрабатывали их этим препаратом, что повысило их иммунитет против внешнего воздействия и различных заболеваний. Раньше для появления корня требовалось 60 дней, теперь - в два раза меньше. Два года эти саженцы выращивались в теплице, а затем были высажены на открытом грунте. Если ухаживать за ними с соблюдением всех необходимых требований на протяжении трех лет, этот сорт способен выдержать 10-градусные морозы".

Большие объемы лимонов ежегодно отправляются за рубеж.

Как советуют специалисты, для выращивания лимона в домашних условиях подходит сорт "Тошкент". В горшках растения занимают небольшую площадь, плодоносят пять лет, с одного куста можно собирать до 120-150 лимонов в год. Этот сорт устойчив к болезням, любит свет и влагу, поэтому нужно всегда увлажнять листья опрыскиванием.

"Культивирование сорта лимона "Тошкент", созданного моим отцом в 1967 году и прошедшего испытания в условиях космоса, опровергло мнение о том, что в Узбекистане невозможно выращивать лимоны, - говорит научный сотрудник Научно-исследовательского центра химии и физики полимеров при Национальном университете Узбекистана Мухаммадазиз Фахриддинов. - Вес плода в среднем составил 450 граммов, лимонной кислоты в его составе было больше на 4 процента по сравнению с другими сортами. Через три года был создан гибридный сорт "Юбилейный", он дает четыре урожая в год. Его цедра содержит 12 процентов лимонной кислоты, в три раза больше эфирных масел, в отличие от других лимонов".

На сегодняшний день около десяти сортов лимона, сорт апельсина "Узбекистон", мандарина "Ташкент", созданные узбекским селекционером-ученым, выращиваются не только в Узбекистане, но и за рубежом. К примеру, в Уфе получают богатый урожай в лимонарии на двух гектарах, засаженных сортами Ф-1 "Тошкент" и Ф-2 "Юбилейный". Их саженцы пользуются большим спросом у населения.

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