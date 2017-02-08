Россия выступила за участие талибов в урегулировании конфликта в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Россия считает необходимым привлекать талибов к диалогу по урегулированию в Афганистане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Афганистана Салахуддином Раббани.

«Мы подтвердили нашу обоюдную позицию в том, что движение талибов должно вовлечься в конструктивный диалог с учетом тех критериев, которые были заложены в резолюциях СБ ООН и которые правительством Афганистана поддерживаются», - цитирует его слова ТАСС.

Лавров при этом отметил, что сейчас талибы пытаются «вести диалог на условиях, которые не совсем устраивают наших афганских коллег, и в ситуации, когда террористическая группировка «Исламское государство» пытается осваиваться в Афганистане».

По словам Ларова, Россия поддерживает заявку Афганистана на полноправное членство в ШОС. «Подтвердили нашу поддержку развитию сотрудничества по содействию афганскому урегулированию в рамках ШОС. С учетом того, что в этом году состоится полноформатное присоединение к ШОС Индии и Пакистана, с учетом поданной Кабулом в 2015 году аналогичной заявки на получение полноправного членства, заявки, которую РФ поддерживает», - сказал Лавров.

Российский министр заверил, что РФ продолжит работать в пользу одобрения этой заявки всеми членами ШОС.