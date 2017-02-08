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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские банки ввели новые ограничения на выдачу наличных средств

CA-NEWS (TM) - Банки Туркменистана ввели новые ограничения на сумму выдачи наличных средств по пластиковым картам внутри страны и за рубежом, а также увеличили стоимость банковских услуг, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

Согласно новым правилам Внешэкономбанка Туркменистана, вступившим в силу 6 февраля 2017 года, в течение одних суток, сумма обналичиваемых средств за рубежом по тарифам «Business», «Electron/Maestro», а также «Classic/Standart» не должна превышать $250, что по официальному курсу ЦБ Туркменистана составляет 875 туркменских манатов. Для банковских карт категории «Gold» ограничение составляет $300 (1050 туркменских манатов).

«До этого, со своего счета ежедневно можно было снять наличные в размере $10 тысяч. Теперь сумма не должна превышать $250 ​в день. Весь мой бизнес под вопросом», - сообщил «Азатлык» предприниматель из Туркменистана (имя не разглашается в целях безопасности). ​

Сообщается также об увеличении размера банковской комиссии за обналичивание средств с пластиковых карт категории VISA и MasterCard с 1,75% до 3%.

«О новых ограничениях нас не предупредили заранее и объявлений нигде не было. Узнали, только при обналичивании денег с карточек», - рассказал, на условиях анонимности, предприниматель из Туркменистана.

Нет информации об изменении тарифов и на официальном сайте Внешэкономбанка Туркменистана.

Введены ограничения и на сумму снятия денежных средств и внутри страны.

В настоящее время заработная плата госслужащих, пенсии пенсионеров и инвалидов, социальные пособия, стипендии студентов, а также в некоторых регионах доходы фермеров начисляются на пластиковые карты.

«Вчера перечислили зарплату за январь, но когда пришли к банкомату, чтобы снять денег, обнаружили, что нельзя снять больше тысячи манатов», - рассказал «Азатлык» преподаватель одной из столичных школ.

Напомним, что ограничения по сумме снятия денежных средств, до настоящего времени существовали во всех регионах страны, кроме столицы. Например, в Дашогузе сумма обналичиваемых средств в местных банкоматах не должна превышать 100 манатов в день, в городах и районных центрах Балканской области ограничение на снятие денег составляет 300 манатов в день.

Теперь с ограничениями столкнулись и жители Ашхабада. В то же самое время местные жители сообщают о недостатке банкоматов и систематическом отсутствии в них достаточного количества денег.

«Чтобы получить заработанные копейки, приходится ходить по всему городу в поисках работающего банкомата или, чтобы в нем оказались деньги», - отмечает преподаватель из Ашхабада.

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