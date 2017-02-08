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  8 февраля 2017
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В Казахстане названы самые коррумпированные области

CA-NEWS (KZ) - В Агентстве по делам госслужбы назвали регионы Казахстана, где больше всего проживает коррупционеров, сообщает Informburo.kz.

"Особую озабоченность вызывает вопрос увольнения госслужащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за совершение коррупционных правонарушений. В основном это территориальные работники министерств финансов, юстиции и сельского хозяйства. В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области , Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей", – сообщила в ходе заседания коллегии Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по итогам 2016 года заместитель председателя ведомства Айгуль Шаимова.

По её словам, нужно усилить борьбу с коррупцией.

"Территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу, в полной мере используя весь антикоррупционный инструментарий", – добавила она.

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