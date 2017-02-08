ВВП Туркменистана увеличился на 6,2% в 2016 году

CA-NEWS (TM) - В минувшем 2016 году ВВП экономики Туркменистана вырос на 6,2%, об этом говорилось на расширенном заседании правительства страны во вторник, 7 февраля.

«Как отмечалось, рост ВВП составил 6,2%. В том числе в промышленности этот показатель увеличился на 1,1%, строительстве – на 4,3%, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,7%, торговле – на 14,1%, сельском хозяйстве – на 9,9%, в сфере услуг – на 10,4%. Объём освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования равен сумме 59,5 миллиарда манатов, рост по сравнению с 2015 годом составил 0,4%. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям страны по сравнению с прошлым годом возросла на 9,2%.

По произведенной продукции за январь нынешнего года рост в сопоставлении с тем же периодом прошлого года достигнут на уровне 3,1%. Объёмы розничного товарооборота по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем выросли на 16,9%. В установленных пределах сохранены цены на потребительские товары и тарифы на оказываемые населению услуги.

Напомним, в последнем отчете Всемирного банка говорилось, что в 2016 году рост экономики Туркменистана составил 6,2%. ВБ также повысил прогноз роста экономики страны до 6,5% в 2017 году.

Ранее, ЕБРР предсказал рост ВВП Туркменистана до 7,1% в 2017 году. В докладе МВФ прогноз роста ВВП Туркменистана в 2016-2017 г.г. дается на уровне 5,4%.

Из стран Центральной Азии: ВВП Узбекистана в 2016 году вырос на 7,8%, Таджикистана — 6,9%, Кыргызстана — 3,8%, Казахстан — 1%.