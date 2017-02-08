В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
- Азия и мир, происшествия
- 11:26, 08 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - На юго-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения располагался в 90 километрах к югу от города Турбат. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Толчки ощущались в города Гвадар, Пасни и Макран провинции Белуджистан. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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