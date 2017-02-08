РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
CA-NEWS (CA) - pakistan_map1 На юго-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения располагался в 90 километрах к югу от города Турбат. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки ощущались в города Гвадар, Пасни и Макран провинции Белуджистан. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Нусувалиев Орозбек Токталиевич
экс-генеральный директор ОАО «Учкун»
Малышева Татьяна Петровна
заместитель директора по организационно-воспитательной работе колледжа КРСУ
Коновалова Инна Алексеевна
директор колледжа КРСУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×