В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

На юго-западе Пакистана произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения располагался в 90 километрах к югу от города Турбат. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Толчки ощущались в города Гвадар, Пасни и Макран провинции Белуджистан. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.