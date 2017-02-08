В 2016 году Узбекистан экспортировал 818,5 тыс. тонн овощей и фруктов

CA-NEWS (UZ) - Правительством Узбекистана в течение 2016 года было принято более десяти нормативно-правовых актов, направленных на увеличение объемов экспорта плодоовощной продукции, передает посольство РУз в Кыргызстане.

Оказанная государством правовая поддержка сферы экспорта плодоовощного сектора положительно повлияла на рост отгрузок, сообщает пресс-служба акционерного общества «Узагроэкспорт».

По итогам 2016 года предприятиями республики осуществлен экспорт плодоовощной продукции в объеме 818,5 тыс. тонн (на 38,3% больше), в том числе, овощей – 242,1 тыс. тонн (удельная доля в общем объеме экспорта 29,6%), плодов – 229,6 тыс. тонн (28%), бахчевых – 6,8 тыс. тонн (0,8%), винограда – 96,2 тыс. тонн (11,7%), бобовых – 120,2 тыс. тонн (14,7%) и сушеной продукции – 124,5 тыс. тонн (15,2%).

Экспортировано 65 видов плодоовощной продукции. Основные объёмы экспорта, в стоимостном выражении, приходятся на такие позиции, как черешня (14,4%), виноград сушеный (12,8%), абрикосы свежие (7,63%), виноград свежий (7,57%), маш (6,91%), помидоры свежие (6,86%), фасоль (6,51%), зелень свежая (5,65%), персики (нектарин) свежие (4,11%) и хурма свежая (3,96%).

Экспорт плодоовощной продукции осуществлялся в 43 страны мира, при этом география экспорта пополнилась 9 новыми странами, в т.ч., в Испанию и Италию впервые поставлены каперсы консервированные, в Ливан – грецкие орехи, Вьетнам – виноград сушеный, Бельгию – овощи сушеные, Швейцарию – виноград и дыни свежие, Голландию – абрикосы сушеные, Израиль – виноград сушеный, Чехия – виноград и фрукты сушеные.

В суммарном мировом объеме экспорта Узбекистан занимает 48-е место в списке стран крупнейших экспортеров.

Напомним, что по итогам I Международной плодоовощной ярмарки Узбекистаном было заключено экспортных контрактов на сумму $1009 млн. на отгрузку 1421 тысяч тонн продукции.