В Казахстане школьникам предалагают перейти на кнопочные телефоны, чтобы уберечься от игры «Синий кит»

- Министерство образования и науки Казахстана провело совещание с участием представителей различных госорганов по вопросам суицидального поведения несовершеннолетних, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудник Министерства образования и науки по вопросам защиты прав детей Балия Акимбекова сообщила, что в разработанной Дорожной карте по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года использован успешный опыт пилотного проекта по превенции суицидов несовершеннолетних в Кызылординской области. Проект предусматривает обучение психологов и подготовку инструментария для выявления детей "группы риска" - им будет оказана медико-психологическая помощь.

Вместе с тем динамика фактов свершившихся суицидов показывает, что в 2016 году уровень завершенного суицида по сравнению с предыдущим годом снизился на 12,9 процента (2015 год - 201 случай, 2016 год - 175 случаев), снижен уровень попыток к суициду среди детей на 20,7 процента (с 29 до 23 случаев).

"Хотелось бы сообщить о мерах реагирования МОН на информацию в социальных сетях о "группах смерти", - сказала Балия Акимбекова. - В Министерство информации и коммуникаций нами направлено письмо о незамедлительном блокировании страниц в соцсетях, призывающих вступить в "группу смерти", а также соответствующие хэштеги. Кроме того, мы обращаемся с просьбой к СМИ по корректному освещению проблем суицида. Мы обеспокоены ситуацией и рекомендуем родителям и педагогам отказаться от пользования детьми смартфонами в школах и перейти на использование простых кнопочных телефонов. Многие сейчас так и делают. В школах должна быть проведена разъяснительная работа".

"Мы не остаемся в стороне от данной проблемы, - сказала Амина Жомарткызы, президент Ассоциации родителей Казахстана по делам семьи и семейных ценностей. - Посредством мессенджера WhatsApp нами разосланы предупреждающие сообщения родителям - прежде всего именно в семьях важно обратить внимание на детей, на их проблемы и чаяния. Надо активнее развернуть работу школьных психологов, увеличить их штат".

"Любая работа окажется подобна борьбе с ветряными мельницами, если не вести всеми соответствующим госорганами вместе с педагогами и родителями комплексную работу", - заявил прокурор Жаслан Балтабеков.

Напомним, недавно в социальных сетях распространилась смертельная игра "Синий кит" ("Тихий дом"), в которую злоумышленники призывают вступать детей и подростков. Суть игры заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий под руководством "наставника". Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными участника.

Опасную забаву подхватили школьники в России, Кыргызстане, Казахстане. Так, по данным СМИ, в смертельную игру были вовлечены две девочки из Восточно-Казахстанской области. Участников "Синего кита" нашли в школе Тараза и в Шахтинске. А в Караганде покончила с собой 19-летняя девушка Галина Сибирякова, родные которой связывают ее смерть с игрой "Синий кит".

Впрочем, как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, информация о том, что самоубийство Сибиряковой было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной.

"По факту смерти девушки проводится досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с "группами смерти". Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. Кроме того, призываем представителей СМИ не раздувать указанную тему в информационном пространстве, корректно освещать тему суицида, опираться только на комментарии компетентных органов. Граждан призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал он на своей странице в Facebook.



