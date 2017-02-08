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  8 февраля 2017
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Экс-президент США Барак Обама проводит первые каникулы на острове на Карибах (фото, видео)
CA-NEWS (CA) - Экс-президент США Барак Обама проводит первые каникулы после ухода из Белого дома в качестве частного лица в гостях у британского миллиардера Ричарда Брэнсона - на частном острове последнего в Карибском море, сообщает Би-би-си.

Ричард Брэнсон купил остров Москито - один из Британских Виргинских островов - в 2007 году за 10 млн фунтов стерлингов.

Брэнсон предложил Обаме спор - если тот научится заниматься кайтсерфингом, то он, в свою очередь, научится пользоваться доской с подводным крылом. Спор выиграл Барак Обама - он пролетел на 100 метров.

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Видео экстремальных развлечений было опубликовано 7 февраля на официальном YouTube-канале Брэнсона.

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