Экс-президент США Барак Обама проводит первые каникулы на острове на Карибах (фото, видео)
- Азия и мир, общество
- 12:26, 08 февраля 2017
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- Обновлено: 12:30, 08 февраля 2017
CA-NEWS (CA) - Экс-президент США Барак Обама проводит первые каникулы после ухода из Белого дома в качестве частного лица в гостях у британского миллиардера Ричарда Брэнсона - на частном острове последнего в Карибском море, сообщает Би-би-си.
Ричард Брэнсон купил остров Москито - один из Британских Виргинских островов - в 2007 году за 10 млн фунтов стерлингов.
Брэнсон предложил Обаме спор - если тот научится заниматься кайтсерфингом, то он, в свою очередь, научится пользоваться доской с подводным крылом. Спор выиграл Барак Обама - он пролетел на 100 метров.
Видео экстремальных развлечений было опубликовано 7 февраля на официальном YouTube-канале Брэнсона.
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