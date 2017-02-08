В Казахстане мужчину осудили за приставание к стюардессе

- За приставание к стюардессе суд Астаны наказал мужчину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Инцидент произошел 30 декабря 2016 года. По данным ведомства, пьяный мужчина, находясь на борту воздушного судна "Эйр Астана", приставал к бортпроводнице

"Своими действиями правонарушитель унизил ее честь и достоинство, проявил неуважение к окружающим, и нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в сообщении суда.

"Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны К. привлечен к административной ответственности по статье 434 часть 1 КоАП РК и ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 1 сутки. Постановление не вступило в законную силу", - отметили в городском суде.

Напомним, летом 2016 года пьяный пассажир поругался со стюардессой на авиарейсе Усть-Каменогорск - Астана.



