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  8 февраля 2017
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В Казахстане мужчину осудили за приставание к стюардессе
CA-NEWS (KZ) - За приставание к стюардессе суд Астаны наказал мужчину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Инцидент произошел 30 декабря 2016 года. По данным ведомства, пьяный мужчина, находясь на борту воздушного судна "Эйр Астана", приставал к бортпроводнице

"Своими действиями правонарушитель унизил ее честь и достоинство, проявил неуважение к окружающим, и нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в сообщении суда.

"Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны К. привлечен к административной ответственности по статье 434 часть 1 КоАП РК и ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 1 сутки. Постановление не вступило в законную силу", - отметили в городском суде.

Напомним, летом 2016 года пьяный пассажир поругался со стюардессой на авиарейсе Усть-Каменогорск - Астана.

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