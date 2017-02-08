«Мисс Монголия» примет участие в пробах на роль в фильме «Мулан»

CA-NEWS (MNG) - Монголка Алтангэрэлийн Баярцэцэг приехала на родину после участия в 66-м конкурсе красоты «Мисс мира — 2016»., где она стала одной из 11 лучших участниц, сообщает Монцамэ.

По ее словам, агентство кинокомпании «Дисней» в Сан Франциско пригласило ее принять участие в пробах на роль в фильме «Мулан».

«Это редкая возможность быть приглашенным на пробы и попасть в поле зрения такого крупного агентства. После участие в «Мисс Мира-2016» я сразу же начала переговоры с агентством. Понятно, что актрису для главной роли выберут после долгих и изнурительных отборов, поэтому потребуется много времени. В будущем я намерена уделить больше внимания и времени своей новой профессии актрисы», - отметила она.

«Я горжусь, что родилась в Монголии. Мой успех - это успех моей команды. После участия в конкурсе «Мисс Мира», я поняла много вещей. Человек в одиночку не может достичь успеха. Думаю, что мое успешное участие в конкурсе связано с сильной поддержкой со стороны команды, которая работала как одно целое. Под командой я подразумеваю не только маленькую группу в составе нескольких человек, работавших в начале конкурса за кулисами, а 3-х миллионное население Монголии, поддерживающее меня в ходе турнира. Чувство того, что меня поддерживают такой миллионный народ, для меня было неповторимым и удивительным ощущением. Так что, секрет моего успеха – одна команда», - рассказала «Мисс Монголия».

Монголка Баярцэцэг выиграла конкурс талантов на «Мисс Мира-2016». Победительницей конкурса «Мисс Мира-2016» стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Финал состоялся в воскресенье, 18 декабря, в комплексе MGM National Harbo в американском штате Мэриленд.