GM-Узбекистан ведёт переговоры с заводом Derways в России по сборке автомобилей, - СМИ

- Компания "GM-Узбекистан" ведёт переговоры с черкесским заводом Derways об организации сборки автомобилей на их мощностях, сообщает Life.ru

"С октября прошлого года узбеки ("GM-Узбекистан". — Лайф) ищут российского партнёра для организации промсборки автомобилей Ravon. Сейчас в качестве основного претендента рассматривается Derways. Надо сказать, решение по сборке на мощностях черкесского завода пока не принято. Переговоры в прогрессе. Узбеки попросили отсрочку по утилизационному сбору, если появится площадка, то и вопрос об отсрочке будет снят сам собой", — рассказал Лайфу источник в автобизнесе.

По словам собеседника, вопрос о выходе "GM-Узбекистан" с контрактной сборкой в Россию будет обсуждаться на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

В России узбекские автомобили долгое время продавались под брендом UZ-Daewoo, линейка была довольно скромная: Daewoo Matiz, Nexia и Gentra. Однако из-за своей дешевизны эти модели пользовались довольно неплохим спросом в России: в докризисном 2013 году было продано 60,8 тыс. штук. Девальвация рубля катастрофически обвалила спрос на машины UZ-Daewoo: в 2015 году было продано всего лишь 20,5 тыс. штук. В том же году компания неожиданно провела ребрендинг, сменив имя на Ravon. Вместе с этим узбеки отказались от старой модельной линейки, представив слегка перелицованные модели GM: Ravon R2, R3, R4 — суть хетчбэк Chevrolet Spark, и седаны Aveo и Cobalt соответственно.

Бренд Ravon представлен исключительно на внешних рынках, в Узбекистане эти же автомобили продаются под маркой Chevrolet. Завод Derways на запрос не ответил, а в компании Ravon не признались, что ведут переговоры с Derways.

"Мы никогда не собирали, не собираем и не будем собирать на Derways", — заявила Лайфу представитель Ravon Наталья Польская.

Совместного предприятие "GM-Узбекистан" (АК "Узавтосаноат") на 75% принадлежит правительству Узбекистана и на 25% американскому концерну. Отвёрточная сборка в России на мощностях завода Derways (выполняет SKD-сборку китайских компаний Lifan, Chery, Hawtai, Brilliance) может быть стратегическим шагом для американо-узбекского СП.

Единственной выгодой начала сборки в России для "GM-Узбекистан" может быть компенсация утилизационного сбора, которую, возможно, пообещал им Derways, полагает управляющий партнёр ERUssia Partners Сергей Бургазлиев.

"Смена статуса на российского производителя для Ravon принципиально ничего не изменит. Возможно, смогут дать более выгодную цену для потребителя или "GM-Узбекистан" сможет больше зарабатывать, оплачивая контрактную сборку", — отметил эксперт.