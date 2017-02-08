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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Нарушения и недостатки нового аэропорта в Улан-Баторе исправлены на 60%

CA-NEWS (MNG) - Государственная комиссия по приему нового международного аэропорта в Улан-Баторе во вторник, 7 февраля провела свое заседание и обсудила на нём ход работы по устранению обнаруженных в ходе проверки нарушений, сообщает Монцамэ.

Комиссия считает, что работы по устранению нарушений идут согласно графику.

Госкомиссия во главе с замминистра транспорта Б.Цогтгэрэлом и его секретарем Л.Бямбасурэном, группа Главного управления гражданской авиации в составе 85 человек в начале года провела первую проверку согласно действующих законов Монголии, рекомендации Международной организации гражданской авиации, а также по приказу министра дорожно-транспортного развития №123.

Для устранения выявленных нарушений Госкомиссия дала соответствующие указания проектной рабочей единице, консалтинговой компании, генеральному подрядчику и субподрядчикам. Кроме того, приемная комиссия работает и контролирует ход работы по устранению нарушений и недостатков на уровне предварительной администрации нового международного аэропорта в Улан-Батаре.

В настоящее время, устранены 60% выявленных нарушений. Учитывая это обстоятельство, Госкомиссия планирует принять в эксплуатацию объектов и сооружений нового аэропорта после повторной проверки, проведение которого намечается до конца первого квартала.

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