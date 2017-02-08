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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Прокуратура Алматы сообщает о распространении новой опасной игры среди подростков «Беги или умри»
CA-NEWS (KZ) - Прокуратура Наурызбайского района Алматы поручила провести профилактическую работу в учреждениях образования района в связи с распространением игры "Беги или умри". Также прокурором были внесены иски о блокировке в социальных сетях суицидальной группы "Синий Кит", передает Tengrinews.kz.

"В связи с распространением в социальных сетях игры "Беги или умри", согласно которой дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами, уполномоченным органам района поручено незамедлительно после окончания каникул, провести профилактическую работу с учащимися в учреждениях образования района", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Наурызбайского района, в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, было выявлено 17 сообществ, таких как "Синий кит" и других, содержащих фото и видео материалы с призывами к суициду.

Состоящие в группах дети поэтапно получают от модераторов 50 заданий, таких как "Пролить свою кровь, запечатлеть на фото для подтверждения и отправить куратору", "Ножом нарисовать на руке кита", последнее задание "Совершить самоубийство". При не выполнении этого задания модераторы угрожают убийством родителей. Дети, боясь за жизнь родителей совершают суицид.

"По результатам мониторинга социальных сетей прокуратурой Наурызбайского района в целях профилактики и недопущения вышеуказанных фактов внесены иски по блокированию доступа к данным группам, зарегистрированным в социальных сетях".

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Комментарии (1)
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dub-tiki
15:41, 08 февраля 2017
Что за дети безмозглые пошли...
кто есть кто
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
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