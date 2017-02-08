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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые выяснили, что мумия в «кроссовках Adidas», найденная в Монголии, относится к IX-X векам Кыргызского каганата (фото)

CA-NEWS (MNG) - Мумия женщины, найденная монгольскими археологами в ходе раскопок в одном из древних горных захоронений западной Монголии в местности Борт багийн Үзүүрт гялан, относится к IX-X векам Кыргызского каганата, сообщает портал Gogo.

По данным издания, команда монгольских и турецких исследователей взяла образцы 9 типов от этой находки и отправили для анализа в США. В полученных результатах говорится, что мумифицированное человеческое тело, которое было завернуто в войлок относится к IX-X векам Кыргызского каганата.

Справка: в IX веке кыргызами, одним из многочисленных тюркских племён Центральной Азии, было создано огромное государство, простиравшееся от Енисея до Восточного Туркестана и от Иртыша до Керулена. В мировой и тюркской историографии оно известно как Кыргызский (Енисейский) каганат. Предположительно предки кыргызов проживали на территории Джунгарии и северо-запада Монголии к югу от Алтая.

Археологи также обнаружили более 40 артефактов в древнем захоронении: седло, узду, глиняную вазу, деревенную чашу, корыто, железный котел или казан, цельные останки лошади, четыре разные дээли (монгольская национальная одежда). Там же присутствовали подушки, баранья голова и войлочная дорожная сумка, в которой была целая спина овцы, кости козы и маленькая кожаная сумка для чашки.

По словам специалиста музея аймака Ховд Б.Сүхбаатара, мумифицированное человеческое тело принадлежало женщине из простого народа, не аристократке, потому что она не носила шелковые одежды. На ногах мумии находилась обувь, которую пользователи Сети приняли за кроссовки фирмы «Адидас». Некоторые интернет-юзеры предположили, что обувь является доказательством путешествий во времени.

В свою очередь, директор музея города Кховд, расположенного в Монголии, сообщил, что данные «кроссовки» не имеют ничего общего с современной спортивной обувью, а являются национальной тюркской обувью тех времен.

Также мужчина сообщил, что в данный момент мумифицированное тело женщины отправлено в Культурный центр, расположенный в Улан-Баторе. Она будет выставлена для посетителей в Национальном музее Монголии с 18 февраля.

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Комментарии (9)
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karakolsan
16:58, 08 февраля 2017
Цитата: pandro 16:10, 08.02.2017
надо адидас в суд подать, за то что используют торговый знак Кыргызстана!
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Nursultan_Abishevich
16:50, 08 февраля 2017
Акипресс, CA-news вы можете обоснованно писать такие статьи. я погуглил. пок ане вижу, что в мировой прессе говорят именно о кыргызскойм каганате.
Уточните источник, цитату этих ученых.
Это очень интересная новость с точки зрения истории кыргызов, но нам нужно чтобы это опубликовали иностранные СМИ. Кто опубликовал первый и точно ли там они обсуждают, что это именно кыргызский каганат?
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pandro
16:10, 08 февраля 2017
надо адидас в суд подать, за то что используют торговый знак Кыргызстана!
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gosha1210
16:02, 08 февраля 2017
Цитата: Djoni1010 15:15, 08.02.2017
Цитата: karakolsan 13:53, 08.02.2017
казахам эта статья явно не понравится, нет у них в учебниках по истории ничего такого
У каждого народа своя история, может в казахской истории нет кыргызского каганата
Как и нет Кыргызского каганата в других учебниках..точнее каганат он как бы был но только по нашей версии может быть?
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Djoni1010
15:15, 08 февраля 2017
Цитата: karakolsan 13:53, 08.02.2017
казахам эта статья явно не понравится, нет у них в учебниках по истории ничего такого
У каждого народа своя история, может в казахской истории нет кыргызского каганата
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umniy
14:01, 08 февраля 2017
наверно таласский, весь на понтах в кросовках адидас
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karakolsan
13:53, 08 февраля 2017
казахам эта статья явно не понравится, нет у них в учебниках по истории ничего такого
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karpekov.
13:52, 08 февраля 2017
класс
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major78
13:45, 08 февраля 2017
Огоо...!!!
кто есть кто
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директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
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