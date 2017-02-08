МВД Белоруссии начало проверку действий чиновников Россельхознадзора

- Министерство внутренних дел Белоруссии начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

В сообщении МВД отмечается, что в действиях чиновников содержатся признаки преступлений. Речь, в частности, идет о дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

«Отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — подчеркивается в заявлении МВД.

По данным ведомства, только прямые убытки сельскохозяйственных предприятий Минской области, права которых на поставку продукции в Россию были ограничены решениями Россельхознадзора, составили около 5 млн белорусских рублей (примерно $2,63 млн).

В МВД заявили, что собранные его специалистами доказательства будут переданы в Следственный комитет «для дачи правовой оценки».

«Это их право. Пусть проверяют», — заявила РБК представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, добавив, что не удивлена действиями белорусских властей. При этом, по ее словам, никаких ответных шагов со своей стороны ведомство предпринимать не намерено, поскольку в своих решениях опиралось на реально подтвержденные факты провоза в Россию запрещенных товаров.

В начале декабря 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в «обгаживании» белорусских продуктов, а в начале февраля 2017 года потребовал возбудить в отношении Данкверта уголовное дело.

«Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил тогда Лукашенко журналистам (цитата по RNS). ​​

Пресс-служба Кремля тогда заявила, что призыв Лукашенко к возбуждению уголовного дела против главы Россельхознадзора вызывает недоумение.

«Мы считаем, что он, российский надзор, выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением», — говорилось в поступившем в РБК заявлении пресс-службы.

Сам Сергей Данкверт посоветовал белорусским властям в первую очередь разобраться с теми, кто через Белоруссию ввозит в Россию санкционную продукцию.