РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Великобритания может увеличить военное присутствие в Афганистане
CA-NEWS (CA) - сирияВеликобритания не исключает вероятности увеличения своего военного присутствия в Афганистане, заявил накануне государственный министр по делам вооружённых сил Майк Пеннинг.

В ходе недавнего выступления перед парламентским комитетом по делам обороны, высокопоставленный сотрудник британского военного ведомства подчеркнул, что нынешняя ситуация в ИРА остаётся тяжёлой, в связи с чем Великобританию могут попросить о вводе дополнительных войск. Стоит отметить, что сейчас в составе миссии «Решительная поддержка» проходят службу 450 британских военнослужащих.

Как сообщает британский телеканал “Forces TV”, заявление было сделано государственным министром вскоре после его возвращения из поездки в Афганистан, в ходе которой он провёл консультации с представителями руководства миссии НАТО.

«У нас нет планов сокращения контингента, и на деле существует вероятность, что мы можем ввести дополнительные войска, поскольку нас об этом просят, – сообщил Пеннинг. – Формального запроса я не получал, но, я вполне могу признаться комитету, такая вероятность существует».

На данный момент обстановка в Афганистане по прежнему остаётся сложной, что признают в том числе и страны-участницы миссии НАТО, отмечает Afghanistan.ru, напоминая, что в недавнем отчёте Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) приводились данные о росте числа фатальных потерь в рядах афганских сил, а также о тревожной тенденции к утрате контроля официального Кабула над уездами страны.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
Осмонова Айнура Шермаматовна
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×