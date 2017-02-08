Великобритания может увеличить военное присутствие в Афганистане

Великобритания не исключает вероятности увеличения своего военного присутствия в Афганистане, заявил накануне государственный министр по делам вооружённых сил Майк Пеннинг.

В ходе недавнего выступления перед парламентским комитетом по делам обороны, высокопоставленный сотрудник британского военного ведомства подчеркнул, что нынешняя ситуация в ИРА остаётся тяжёлой, в связи с чем Великобританию могут попросить о вводе дополнительных войск. Стоит отметить, что сейчас в составе миссии «Решительная поддержка» проходят службу 450 британских военнослужащих.

Как сообщает британский телеканал “Forces TV”, заявление было сделано государственным министром вскоре после его возвращения из поездки в Афганистан, в ходе которой он провёл консультации с представителями руководства миссии НАТО.

«У нас нет планов сокращения контингента, и на деле существует вероятность, что мы можем ввести дополнительные войска, поскольку нас об этом просят, – сообщил Пеннинг. – Формального запроса я не получал, но, я вполне могу признаться комитету, такая вероятность существует».

На данный момент обстановка в Афганистане по прежнему остаётся сложной, что признают в том числе и страны-участницы миссии НАТО, отмечает Afghanistan.ru, напоминая, что в недавнем отчёте Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) приводились данные о росте числа фатальных потерь в рядах афганских сил, а также о тревожной тенденции к утрате контроля официального Кабула над уездами страны.