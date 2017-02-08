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  8 февраля 2017
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В Таджикистане жители Бартангской долины оказались в снежной изоляции
CA-NEWS (TJ) -

Жители Бартангской долины, расположенной на высоте около 3 тыс метров над уровнем моря в горах таджикского Памира, оказались в снежной изоляции, сообщает радио Озоди.

Дороги в Рушан и Хорог, где обычно жители ГБАО закупаются продовольствием, закрыты, а единственная малая ГЭС, которая обеспечивала электроэнергией жителей большого джамоата, вышла из строя.

Несколько дней назад в кишлаке Пасор джамоата Савноб снежные лавины накрыли канал, по которому вода идет к станции и ГЭС остановилась. Сейчас 137 семей кишлака Пасор вынуждены освещать свои жилища свечами и обогревать «буржуйками», благо, летом запаслись дровами. В лучшем положении те, у кого есть дизельные генераторы – в их доме светлее и они могут хотя бы посмотреть телевизор.

«ГЭС не работает пятый день. Специалисты «Памир Энерджи» позвонили и сказали, чтобы люди расчистили канал от снежных завалов. Может, люди и расчистят канал от снега, но дороги закрыты и мы не знаем, когда работники «Памир Энерджи» доберутся до нас из райцентра Рушана», – говорит Малабек Малабеков, председатель сельского джамоата Савноб.

Отсутствие электричества еще можно перетерпеть, используя свечи и «буржуйки». Тяжелее всего местному населению из-за закрытия дорог, ведь их продовольственные запасы иссякают день за днем. В зимний период дороги в долину очень опасны и не каждый решится довезти сюда продукты питания. Оттого и продовольствие здесь намного дороже, чем в других регионах.

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