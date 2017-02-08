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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посольства США будут требовать пароли от соцсетей при получении визы, - министр внутренней безопасности Джон Келли

CA-NEWS (CA) - Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, передает Би-би-си.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых в въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа.

«Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети», - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросы не принято.

Указ, подписанный Трампом 28 января, вводит 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

Накануне в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско прошло слушание, посвященное жалобе правительства на приостановку действия указа, вызвавшего бурные споры как среди населения страны, так и среди политического руководства.

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Комментарии (5)
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freed
17:06, 08 февраля 2017
Посто удалить все аккаунты....Нет страницы-нет проблем))
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Leddel
16:20, 08 февраля 2017
и еще ключи от дома, чтобы проверить нет ли там химоружия! Это беспредел!
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qazzaq
15:54, 08 февраля 2017
А где наши НПОшники?! Почему не орут что это нарушение прав?! Причем нарушаются права всех мигрантов! Как .уки права Аскарова защищать тут как тут, а в таких вопросах голову в песок. Потому что это их грантодатели, и не смеют они голос пвышать на них, потому что даже смертная казнь в Америке - это символ демократии епрст!
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aliyush
15:18, 08 февраля 2017
Да здравствует самая демократичная страна! Где все так доверяют друг другу, что готовы раскрывать все пароли!
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Tynara
15:15, 08 февраля 2017
Вот она демократия по-американски
кто есть кто
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
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и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
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