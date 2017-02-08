Карта есть, денег нет: сложности обращения с банкоматами в Узбекистане (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане - так называемый "кризис наличности". Зарплату перечисляют на банковские карты, но снять с них деньги сложно. Безналичные расчеты неразвиты, а банкоматов крайне мало, и купюр в них не хватает. В результате жители страны готовы платить 10-15% за снятие денег с собственных карт, говорится в новом репортаже проекта "Настоящее время".