США реализуют в Таджикистане «земельный» проект стоимостью $9,7 млн

- Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард приняла участие в церемонии открытия нового проекта по содействию в развитии земельного рынка, которая будет реализована в рамках Программы “Продовольствие во имя будущего” в Таджикистане, сообщает Авеста

Как сообщается, стоимость проекта составляет $9,7 млн. Срок реализации Проекта рассчитан до августа 2020 года.

В церемонии приняли участие также ключевые заинтересованные круги и другие партнеры, которые вносят существенный вклад для продвижения прав землепользования.

В числе участников был председатель Государственного комитета по землеустройству и геодезии Республики Таджикистан Раджаббой Ахмадзода, а также представители парламента и правительства Республики Таджикистан и посольства США.

В Таджикистане доступ к земле является фундаментальным правом и продуктивное использование земель сельскохозяйственного назначения является ключевых импульсом экономического развития. Опережающий рост в сельскохозяйственном секторе представляет собой мощный фактор для снижения уровня бедности и улучшения продовольственной безопасности в сельских районах страны.

Тем не менее, без функционирующего земельного рынка, недавние успехи в земельной реформе могут быть сведены на нет, так как фермеры не могут приобрести землю или продавать землю, которую они больше не хотят обрабатывать.

Проект по содействию в развитии рынка землепользования предполагает создание земельного рынка, где фермеры могут покупать, продавать и сдавать в аренду свои сельскохозяйственные угодия.

Проект также будет способствовать простому и прозрачному процессу регистрации земли с равным доступом и равными правами для мужчин и женщин. Реализация проектных мероприятий намечены в 12 районах Хатлонской области.

В рамках данного Проекта будут проведены работы также по укреплению потенциала госслужащих местных органов власти, фермеров и других заинтересованных сторон, в т.ч. представителей гражданского общества и специалистов в земельной сфере.

Наращивание потенциала предполагается, в частности, в сфере недавно принятых положений по земельной реформе для обеспечения большей прозрачности в области управления земельными ресурсами