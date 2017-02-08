Горнорудный гигант Rio Tinto Plc увеличила дивиденды на волне роста сырьевого рынка

CA-NEWS (MNG) - Горнорудный гигант Rio Tinto Plc сообщил в среду, что выплатит своим акционерам более высокие, чем ожидалось, дивиденды по итогам года - в размере $1,70 на акцию - благодаря быстрому восстановлению минерально-сырьевых рынков в 2016 году и сокращению расходов, сообщает Reuters.

Прибыль Rio от основной деятельности увеличилась на 12% до $5,1 миллиарда, превысив консенсус-прогноз аналитиков на уровне $4,87 миллиарда.

Результат знаменует собой резкое улучшение по сравнению с 2015 годом, когда вторая по величине в мире горнодобывающая компания зафиксировала худшую прибыль от основной деятельности за 11 лет и пересмотрела свою щедрую дивидендную политику ввиду обвала сырьевых цен.

«Мы вступаем в 2017 год в хорошей форме. Наша команда в ближайшие пять лет получит дополнительный свободный денежный поток в размере $5 миллиардов в рамках программы повышения производительности», - говорится в заявлении главы компании Жан-Себастьянв Жака.

Аналитики в среднем прогнозировали, что дивиденды составят $1,33 на акцию. Но уровень ежегодных выплат акционерам по-прежнему ниже того, что был в 2015 году. При этом аналитики разошлись во мнениях, поднимет ли Rio уровень дивидендных выплат по итогам в 2017 года.

Железная руда подскочила в цене на 81% в прошлом году и сейчас торгуется около отметки $80 за тонну, несмотря на прогнозировавшееся аналитиками снижение до примерно $55.

Напомним, Turquoise Hill - канадская компания «Тёркиз Хил Ресорс», дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу Толгой.

Данная компания также ведет геологические работы в Узбекистане и Казахстане.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.