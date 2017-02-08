Распространение информации о «группах смерти» только усугубило ситуацию, - Ассоциация родителей Казахстана

- Распространение информации о "группах смерти" в соцсетях только усугубило ситуацию. Об этом заявила президент Казахстанской ассоциации родителей Амина Жомарткызы, передает Tengrinews.kz.

"Мы поняли, что как таковых фактов самоубийств из-за этой игры "Синий кит" не было установлено. Мы обратились к родительской общественности. Родительская общественность очень напугана. Поэтому у нас было обращение: больше уделять своим детям внимания, проследить за всем этим. Сейчас очень важно для родителей знать, что дети в безопасности. Мы привлекаем внимание к игре и таким образом усугубляем всю эту картину", - сообщила в ходе брифинга Жомарткызы.

На вопрос, разочарованы ли представители ассоциации тем эффектом, который произвело их сообщение, Амина Жомарткызы ответила утвердительно.

По ее словам, сейчас дети проявляют очень большой интерес к социальным группам с названиями, распространяемыми в сообщении ассоциации. В основном это подростки. Как отметил руководитель Управления контроля в области СМИ МИК РК Азамат Кабдешев, в настоящее время все группы, призывающие к суициду, удалены, однако появилось очень много сообществ, которые повышают свой рейтинг за счет схожих названий, однако они не призывают к самоубийствам.

"В 2015 году были приняты меры в отношении 157 сообществ и групп, а в 2016 году были приняты меры в отношении 161 – именно суицидального направления. К сожалению, группы, которые остаются открытыми с этими именами, есть, но внутри них, когда мы осматриваем в ходе мониторинга, противоправных материалов нет", - уточнил Азамат Кабдешев.

В ходе брифинга выяснилось, что в Казахстане нет единой "горячей линии", куда за специализированной поддержкой могут обратиться подростки, склоняющиеся к самоубийству, а также родители, столкнувшиеся со странным поведением ребенка. На заданный вопрос, куда обращаться родителям, если их ребенок начал интересоваться темой суицида, председатель ассоциации родителей посоветовала обращаться к психологу.

"Вопрос горячей линии решается. Мы сейчас задумываемся над этим, но финансирование еще не запущено", - пояснили в МОН РК.

Напомним, Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей ранее призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит" ("Тихий дом").