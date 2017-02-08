Женщин из Узбекистана отправили в колонию за пересечение границы через реку в Челябинской области
- Узбекистан, происшествия
- 16:37, 08 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Челябинской области осудили двух гражданок Узбекистана, сообщили в прокуратуре Челябинска. Предприимчивые женщина пробрались в Россию через Казахстан.
Предприимчивые иностранки пробрались в Россию через Казахстан. Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vbrod-v-rossiyu/ © Первый областной
Предприимчивые иностранки пробрались в Россию через Казахстан. Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vbrod-v-rossiyu/ © Первый областной
Предприимчивые иностранки пробрались в Россию через Казахстан. Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vbrod-v-rossiyu/ © Первый областной
По данным ведомства, женщины пробрались на территорию России в обход границы, несмотря на запрет. Причем сделали они это нетривиальным способом: вброд через реку Берсуат, протекающую в Костанайской и Челябинской областях.
Приговором суда им назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы каждой с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору» женщинам грозило до 6 лет лишения свободы.
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