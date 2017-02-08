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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Катар тратит по $500 млн в неделю на чемпионат мира по футболу

CA-NEWS (CA) - Расходы Катара на финансирование проектов, связанных с чемпионатом мира по футболу 2022 года, составляют до $500 млн. в неделю, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на министра финансов страны Али Шарифа Аль-Имади.

«Мы тратим почти $500 млн в неделю на масштабные проекты», - рассказал министр в интервью иностранным журналистам.

По его словам, такими же темпами деньги будут расходоваться вплоть до 2021 года, а общий бюджет составит порядка $200 млрд.

Аль-Эмади объяснил, что речь идет не только о строительстве стадионов, но также о прокладке новых автомобильных и железных дорог, возведении аэропортов, больниц и морских портов. «Мы хотим все сделать заранее, чтобы не докрашивать в тот момент, когда к нам приедут гости чемпионата», — объяснил министр.

При этом Аль-Амади отверг предположения журналистов о том, что благодаря таким денежным вливаниям чемпионат мира в Катаре станет самым дорогим в истории. По его словам, $200 млрд — общие вложения в инфраструктуру. Наличие этой суммы министр объяснил накоплениями, которые возникли во время роста цен на нефть и газ.

The Guardian отмечает, что Катар завершил 2016 год с дефицитом бюджета более $12 млрд впервые за последние 15 лет. Госбюджет страны на 2017 год утвержден с дефицитом в $7,7 млрд.

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