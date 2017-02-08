Дети с врожденным пороком сердца из Узбекистана прошли лечение в Индии

CA-NEWS (UZ) - Международным благотворительным фондом "Соглом авлод учун" реализуется ряд проектов, направленных на охрану здоровья матерей и детей. 25 детей со всех регионов страны, имеющих проблемы с сердцем, пролечились в Индии и вернулись домой, сообщило УзА.

В 2015 году между индийским госпиталем "Artemis Medicare Services Limited" и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан было подписано трехстороннее партнерское соглашение. В его рамках дети с врожденным пороком сердца оперируются в Южной Корее и Индии. За прошедшие годы 26 детей с врожденным пороком сердца из Узбекистана прошли курс лечения в госпитале "Artemis Medicare Services Limited".

25 января нынешнего года еще одна группа узбекистанских детей с врожденным пороком сердца отправилась на лечение в госпиталь "Artemis Medicare Services Limited", где их здоровье было восстановлено. Недавно дети вернулись домой.

"Нашим государством оказана большая помощь в оздоровлении моего ребенка, - говорит мама пролечившейся девочки Ойдиной Шохида Орипова. - Мы очень рады тому, что моя дочь получила бесплатное лечение в индийской клинике и вернулась домой здоровой. Очень благодарны врачам, которые помогли восстановить здоровье моего ребенка, нашему государству, которое проявляет особое внимание и заботу о каждом ребенке".