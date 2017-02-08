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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Китая предложил США «вспомнить» историю Второй мировой войны

CA-NEWS (CA) - Вашингтону следует «вспомнить» историю Второй мировой войны, в частности такие ее «плоды», как Каирская декларация 1943 года и ​Потсдамская декларация 1945 года. Такое заявление после встречи в Канберре со своей австралийской коллегой Джули Бишоп журналистам в ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о спорных островах сделал глава МИД Китая ​Ван И. Об этом в среду, 8 февраля сообщает Синьхуа.

«Являющиеся результатами победы во Второй мировой войне Каирская декларация и Потсдамская декларация ясно постановили, что Япония должна вернуть Китаю все неправомерно присвоенные китайские территории, среди которых и острова Наньша», - отметил он.

«В 1946 году находившееся у власти китайское правительство при содействии американской стороны публично и законно вернуло оккупированные Японией острова Наньша и восстановило на них действие суверенитета. Затем некоторые сопредельные с Китаем государства в незаконной форме захватили часть островов и рифов Наньша, только это и породило так называемый спор в Южно-Китайском море. В связи с этим китайская сторона неизменно привержена мирному урегулированию за счет прямого диалога и консультаций непосредственно вовлеченных сторон в соответствии с историческими фактами и международным правом. В будущем эта позиция также не изменится», - подчеркнул глава МИД КНР.

Ван И сообщил, что за счет совместных усилий Китая и стран АСЕАН обстановка в Южно-Китайском море сейчас стабилизируется, Китаем и Филиппинами также создан механизм двусторонних консультаций по вопросу Южно-Китайского моря. Китай и страны АСЕАН сейчас ускоренно продвигают консультации по Кодексу поведения в Южно-Китайском море, создаются признаваемые Китаем и АСЕАН региональные правила, осуществляется контроль обстановки в Южно-Китайском море, поддерживается стабильность в регионе.

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