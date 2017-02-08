Сотрудники аэропорта Алматы украли деньги из багажа и потратили их в казино

- В аэропорту Алматы выявили новые факты краж из багажа пассажиров, передает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Согласно предоставленной информации, 6 февраля в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы обратился 23-летний пассажир, который попросил принять меры в связи с тем, что из его багажа было украдено 3 100 долларов. Инцидент произошел 3 февраля при перелете авиарейсом сообщением "Алматы - Ашхабад". Пропажу пассажир обнаружил в Ашхабаде.

"В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции "по горячим следам" были установлены и задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.

В ходе проверки установлено, что подозреваемые, заступив на дневную смену в качестве приемосдатчиков багажа, во время загрузки багажа авиарейса сообщением "Алматы - Ашхабад" прошли в багажный отсек воздушного судна и целенаправленно открыли один из дорожных чемоданов, где достали из него пачку денег", - сообщается в пресс-релизе.

После этого злоумышленники поделили похищенные деньги между собой. Как пояснили сами задержанные, деньги они разменяли в обменных пунктах города, далее потратили для личных целей, погасили свои кредиты в банках и играли в казино.

Задержанные дали признательные показания.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования ЛОВД в аэропорту Алматы по части 1 статьи 188 УК РК ("Кража").

Напомним, на днях пресс-служба ДВД на транспорте сообщила о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий, совершенной 25 декабря 2016 года при перелете авиарейсом сообщением "Актобе - Алматы - Киев". В ходе оперативно-профилактических мероприятий транспортными полицейскими были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении кражи в аэропорту Алматы.



