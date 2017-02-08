Глава МИД Узбекистана встретился с главой правительства Кувейта
- Узбекистан, политика
- 17:46, 08 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 8 февраля, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, прибывшая в Кувейт с официальным визитом, была принята премьер-министром Государства Кувейт шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом.
Глава МИД передал приветствие и наилучшие пожелания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеёва руководству Кувейта, сообщила пресс-служба МИДа.
В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной сферах.
На встрече подчеркивалось, что процесс активизации узбекско-кувейтского диалога открывает реальные возможности для вывода сотрудничества на качественно новый уровень, придания ему долгосрочного характера.
Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам двустороннего и международного характера.
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