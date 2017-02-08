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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана встретился с главой правительства Кувейта
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 8 февраля, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, прибывшая в Кувейт с официальным визитом, была принята премьер-министром Государства Кувейт шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом.

Глава МИД передал приветствие и наилучшие пожелания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеёва руководству Кувейта, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

На встрече подчеркивалось, что процесс активизации узбекско-кувейтского диалога открывает реальные возможности для вывода сотрудничества на качественно новый уровень, придания ему долгосрочного характера.

Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам двустороннего и международного характера.

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