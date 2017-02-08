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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае мужчина продал внебрачного сына из-за долгов законной жены
CA-NEWS (CA) - В Китае житель провинции Цзянси продал сына, которого ему родила любовница, чтобы выплатить долг своей законной жены, сообщает китайский портал Sina.

По данным издания, у 34-летнего мужчины по фамилии Чэнь в 2012 году родился в законном браке сын. У него был успешный бизнес. Позже мужчина нашел себе любовницу из провинции, которая родила ему еще одного сына в 2014 году.

В дальнейшем Чэнь из-за проблем был вынужден закрыть многие из своих магазинов, и семья влезла в долги. Из-за трудного финансового положения он собирался сдать в приемную семью сына, рожденного любовницей, так как не мог содержать его, но женщина отказалась.

В октябре 2016 года его законная супруга совершила попытку суицида после многочисленных просьб вернуть долги семьи. Тогда мужчина через интернет продал за $6,4 тыс. сына, которого ему родила любовница. Из этой суммы он отдал жене $3,4 тыс. на погашение долгов, оставшиеся деньги оставил себе. Он также сказал, что он любит свою жену и первого сына больше.

Позднее полиция вернула проданного мальчика матери, а Чэнь предстал перед судом по обвинению в продаже ребенка.

Когда судья на заседании на этой неделе спросил мужчину, что он может сказать после возврата полицией мальчика его матери, Чень ответил: «Сейчас ребенок вернулся. Я лишь надеюсь, что он живет хорошо».

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