Глава МИД Афганистана посетит Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 18:06, 08 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с официальным визитом посетит министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салохуддини Раббони.
Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ, визит главы внешнеполитического ведомства Афганистана состоится 15-18 февраля.
Другие подробности визита не сообщаются.
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