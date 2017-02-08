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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Афганистана посетит Таджикистан
CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с официальным визитом посетит министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салохуддини Раббони.

Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ, визит главы внешнеполитического ведомства Афганистана состоится 15-18 февраля.

Другие подробности визита не сообщаются.

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