На погашение внешнего долга в текущем году Таджикистан планирует потратить $138 млн

- На погашение основного внешнего долга Таджикистан в текущем году планируется потратить свыше $138 млн., или 1,9% Валового внутреннего продукта.

По данным министерства финансов страны, определены источники финансирования погашения внешнего долга в том числе, за счет текущих расходов республиканского бюджета – свыше 539,3 млн. сомони, стабилизационного фонда развития экономики.

Также внешний долг планируется погасить за счет выпуска государственных векселей, привлечения кредитов (грантов) международных финансовых организаций и возврата средств по субзаемным соглашениям – более 550,9 млн. сомони, сообщает Авеста.

Внешний долг Таджикистана по итогам 2016 года достиг $2,3 млрд., что составляет 32,7% к ВВП.

По сообщению Минфина, размер внешнего долга страны в течение прошлого года вырос почти на $79,9 млн. На обслуживание внешнего долга в 2016 году было направлено $158 млн., в том числе $125 млн. на погашение основного долга, и $33 млн. на выплату процентов.

В ведомстве сообщают, что в текущем году планируется привлечь международные кредиты на сумму более 1,7 млрд. сомони (более $215 млн.).

Главным кредитором Таджикистана на данный момент является Китай, задолженность перед которым составляет более половины от общего размера внешнего долга.

Также большие задолженности Таджикистан имеет перед Всемирным банком, Азиатским банком развития и Исламским банком развития.