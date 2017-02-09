МВД Казахстана заявило, что случаев суицида из-за «групп смерти» в стране не зарегистрировано

- В Казахстане не зарегистрированы случаи самоубийств, связанные с суицидальными играми в Интернете, говорится в сообщении директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева размещенном на его странице в Facebook.

«В последнее время в мессенджере WhatsApp распространяются аудиозаписи звонков, скрины переписки с цифрами жертв и другая недостоверная информация о виртуальной игре суицидального характера. Призываем граждан не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников, а опираться на официальную информацию компетентных органов», - говорится в сообщении.

«Официально заявляю, что на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети Интернет, не зарегистрировано», - отмечается в тексте.

В органах напоминают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.