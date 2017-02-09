Эрдоган и Трамп договорились о совместной борьбе с ИГИЛ в Сирии, - Reuters

CA-NEWS (CA) - Турецкий лидер Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы договорились о совместных усилиях в борьбе с "Исламским государством" в сирийских городах Эль-Баб и Эр-Ракка, которые контролируют исламисты, сообщает в среду Reuters со ссылкой на источники, близкие к турецкому президенту.

Главы государств обсудили ряд вопросов, включая безопасные зоны в Сирии, кризис с беженцами и борьбу с терроризмом, сказали источники. По их словам, Эрдоган также призвал США не поддерживать действующие в Сирии курдские Отряды народной самообороны (YPG).

Трамп говорил об "общей приверженности" двух стран "бороться с терроризмом во всех его проявлениях" и поприветствовал вклад Турции в борьбу с "Исламским государством", сказано в заявлении Белого дома, в котором, однако, не уточняются детали.

Демократические силы Сирии (SDF), поддерживаемый США альянс боевиков, в субботу начали новый этап кампании против ИГИЛ в Эр-Ракке.

Турция, член НАТО и участник возглавляемой США антиигиловской коалиции, неоднократно говорила, что хочет помочь в освобождении Эр-Ракки, но не желает, чтобы в неё были вовлечены YPG, являющиеся частью SDF.

Отношения Эрдогана с предыдущим президентом США Бараком Обамой были напряжёнными из-за поддержки Вашингтоном боевиков YPG, которых Анкара считает террористической организацией и ответвлением объявленной вне закона Рабочей партии Курдистана.

Турецкая армия и поддерживаемые ею сирийские повстанческие группировки тем временем борются с боевиками ИГИЛ в рамках отдельной кампании в окрестностях города Эль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Анкара в прошлом жаловалась на отсутствие поддержки этой кампании со стороны Вашингтона.

Согласно сообщениям администраций президентов, Трамп в ходе телефонной беседы во вторник повторил, что США поддерживают Турцию "как стратегического партнёра и союзника по НАТО".

Турецкие источники сообщили, что новый директор ЦРУ Майк Помпео посетит Турцию в четверг, чтобы обсудить YPG и борьбу с сетью сторонников базирующегося в США турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвинила в организации провалившейся попытки госпереворота в июле.

Турция недовольна тем, что называет нежеланием Вашингтона выдать Гюлена, который с 1999 года живёт в Пенсильвании. Подтверждения о визите Помпео из Вашингтона пока не поступало.