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  9 февраля 2017
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Университет Инха в Ташкенте станет свободной экономической зоной

CA-NEWS (UZ) - На территории Университета Инха в Ташкенте будет создана Cвободная экономическая зона «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (СЭЗ ИЦИКТ). Это следует из указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, размещённого на портале СОВАЗ и посвящённого дальнейшему стимулированию сферы ИКТ и отечественного рынка программных продуктов».

Срок действия свободной экономической зоны - до 1 января 2030 года с возможностью продления этого срока, а также расширения территории СЭЗ.

Целью и задачи новой СЭЗ определены развитие производства программных продуктов, ориентированных как на обеспечение внутренних потребностей, так и на экспорт, привлечение инвестиций и формирование исследовательской инфраструктуры.

Предложение о создании СЭЗ ИЦИКТ выдвинуто Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Академией наук и Министерством экономики Республики Узбекистан.

Напомним, что Университет Инха в Ташкенте был открыт в 2014 году с целью развития профессиональных, практических качеств, а также выпуска конкурентоспособных IT-руководителей. Учебный план ташкентского Университета Инха аналогичен плану Университета Инха в Южной Корее.В настоящее время в университете насчитывается более 350 студентов. После каждого семестра университет награждает лучших студентов по учебным результатам грантом на полное или частичное уплаты контракта университетом и на следующий семестр.

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