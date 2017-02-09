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  9 февраля 2017
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Нового президента Сомали избрали в авиационном ангаре

CA-NEWS (CA) - В Сомали избран новый президент. Им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед. Как сообщает Би-би-си, он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов.

В голосовании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки "Аш-Шабаб".

Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.

После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.

В Сомали, фактически переставшем существовать как государство в 1991 году, свободные выборы не проводились с 1969 года.

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