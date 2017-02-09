Кувейт профинансирует проекты в Узбекистане на $60 млн‍

- Накануне, 8 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с официальным визитом в Кувейте, провел переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

На переговорах в рамках первого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Кувейта состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба МИД.

В ходе встречи подписаны межправительственные Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов, а также Меморандум о взаимопонимании между правительством Узбекистана и Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР) по сотрудничеству, предусматривающий участие КФАЭР в финансировании социальных проектов на общую сумму $60 млн. в течение предстоящих лет.

Министры подтвердили готовность к расширению практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кувейта, проведению на регулярной основе консультаций для выработки путей поступательного развития узбекско-кувейтских связей в различных областях, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, совместной реализации проектов на перспективных направлениях.

А.Камилов пригласил главу МИД Кувейта посетить Узбекистан с визитом.

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