РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Кувейт профинансирует проекты в Узбекистане на $60 млн‍
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 8 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с официальным визитом в Кувейте, провел переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

На переговорах в рамках первого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Кувейта состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба МИД.

В ходе встречи подписаны межправительственные Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов, а также Меморандум о взаимопонимании между правительством Узбекистана и Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР) по сотрудничеству, предусматривающий участие КФАЭР в финансировании социальных проектов на общую сумму $60 млн. в течение предстоящих лет.

Министры подтвердили готовность к расширению практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кувейта, проведению на регулярной основе консультаций для выработки путей поступательного развития узбекско-кувейтских связей в различных областях, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, совместной реализации проектов на перспективных направлениях.

А.Камилов пригласил главу МИД Кувейта посетить Узбекистан с визитом.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
Осмонова Айнура Шермаматовна
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×