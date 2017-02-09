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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В провинции Газни в Афганистане замёрзли насмерть 11 человек
CA-NEWS (CA) - В результате недавних морозов на территории восточной афганской провинции Газни погибли 11 человек, которым не удалось получить своевременную помощь, сообщили представители местных властей, передает информационное агентство «Пажвок».

В частности, сильные холода и снегопады, заблокировавшие дороги, стоили жизни 7 людям в уезде Джагори. Жертвы бедствия направлялись в госпиталь, но из-за снежных заносов не смогли продолжить путь и замёрзли насмерть. Согласно отчётам, в числе погибших были две женщины.

Ещё несколько смертей, вызванных снежными бурями и морозами, были зарегистрированы в других уездах провинции. В частности, две женщины погибли в уезде Малистан, одна – в уезде Вагаз и один мужчина – в уезде Дехьяк, передаёт агентство.

Напомним, что за последние несколько дней сильные снегопады послужили причиной масштабных стихийных бедствий в различных частях страны. От лавин и снежных бурь пострадали 22 афганских провинции, при этом бедствия привели к гибели уже более 200 человек и нанесли серьёзный урон местной инфаструктуре.

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