В провинции Газни в Афганистане замёрзли насмерть 11 человек

- В результате недавних морозов на территории восточной афганской провинции Газни погибли 11 человек, которым не удалось получить своевременную помощь, сообщили представители местных властей, передает информационное агентство «Пажвок».

В частности, сильные холода и снегопады, заблокировавшие дороги, стоили жизни 7 людям в уезде Джагори. Жертвы бедствия направлялись в госпиталь, но из-за снежных заносов не смогли продолжить путь и замёрзли насмерть. Согласно отчётам, в числе погибших были две женщины.

Ещё несколько смертей, вызванных снежными бурями и морозами, были зарегистрированы в других уездах провинции. В частности, две женщины погибли в уезде Малистан, одна – в уезде Вагаз и один мужчина – в уезде Дехьяк, передаёт агентство.

Напомним, что за последние несколько дней сильные снегопады послужили причиной масштабных стихийных бедствий в различных частях страны. От лавин и снежных бурь пострадали 22 афганских провинции, при этом бедствия привели к гибели уже более 200 человек и нанесли серьёзный урон местной инфаструктуре.