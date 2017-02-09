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  9 февраля 2017
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Секретари Совбезов России и Монголии обсудили вопросы противодействия терроризму

CA-NEWS (MNG) - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его монгольский коллега Цагаандарийн Энхтувшин на встрече в Москве обсудили вопросы противодействия терроризму и рассмотрели ситуацию в регионах стран-участниц и государств-наблюдателей ШОС, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

«В Москве секретарь Совета безопасности Российской Федерации встретился с секретарем Совета национальной безопасности Монголии. Николай Патрушев и Цагаандарийн Энхтувшин обсудили отдельные аспекты российско-монгольского взаимодействия в сфере обеспечения национальной безопасности», - говорится в сообщении.

«В том числе были обсуждены вопросы противодействия терроризму, а также рассмотрели текущую ситуацию в регионах стран-участниц и государств-наблюдателей Шанхайской Организации Сотрудничества», - отмечает пресс-служба.

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